Kadınlar Futbol Ligi'nde heyecan bugün başlıyor... Yeni sezon, son şampiyon Beşiktaş ’ın yanı sıra Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor’un da aralarında yer aldığı 24 takımla oynanacak. Normal sezonu on ikişer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü seklinde gerçekleştirileceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, ilk hafta ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sonucu merakla beklenen maç 15.00’te başlayacak.

İlk 4 Play-Off oynayacak

Normal sezonun bitiminde gruplarında ilk 4’ sırayı alan toplam 8 takım çeyrek finalde çift maçlı eleminasyon sisteminde karşılaşacak. Final mücadelesi ise tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak. Şampiyon takım ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazanacak. Gruplarında son 4 takım PlayOut maçlarında karşılaşacak, 4 takım ligden düşecek.

Vodafone’un teknolojiden futbola her alanda cinsiyetçi algının kırılması hedefiyle başlattığı 'Ben Varım' hareketi kapsamında hem isim hem de göğüs sponsoru olduğu Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi 2021-22 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de maç öncesinde şunları söyledi: "Tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini savunmaya devam ettiğimiz gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak istiyoruz. ‘Kadınlar futbol oynayamaz’ şeklindeki bilinçsiz önyargı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor."