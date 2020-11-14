Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinin katıldığı Kadınlar Federasyon Kupası’nı Emlak Konut kazandı. Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Emlak Konut ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Green Park Kartepe Spor Salonu’nda karşılaştı.

İlk periyodu 15-11, devreyi 35-33 ve üçüncü periyodu da 51-47 önde geçen Emlak Konut, müsabakadan 67-61 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Emlak Konut’ta 29 sayı üreten Deniz Çolakoğlu maçın en skorer ismi olurken, galibiyete önemli katkı sağladı.