Edremit'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare, A Koleji’ni 78-72’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Edremit Spor Salonu’nda oynanan ve TBF Youtube kanalından da naklen yayınlanan mücadelede Elazığ İl Özel İdare adına Aslı Sevinç 24 sayı- 7 ribaunt- 4 asist, Nihan Demirkol 18 sayı- 6 ribaunt- 5 asist ve Manolya Kurtulmuş da 13 sayı- 2 ribaunt- 4 asistle oynadı.

A Koleji’nde ise Gamze Zeren 15 sayı, Mercedes Walker 14 sayı- 7 ribaunt ve Büşra Akgün de 11 sayıyla maçı tamamladı.

Kadınlar Federasyon Kupası’nda A Grubu’nda Yalova VIP Gençlik, Galatasaray Gelişim, Urla Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi, B Grubu’nda Edremit Bld. Gürespor, Mardin Büyükşehir Belediye, Elazığ İl Özel İdare ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, C Grubu’nda Nesibe Aydın, Mersin BŞB Gelişim, İstanbul Üniversitesi Gelişim ve A Koleji, D Grubu’nda da Çankaya Üniversitesi, Bayraklı Belediyesi, İstanbulgücü ve Mersin Üniversitesi mücadele etti.