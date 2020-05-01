FIBA Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Öznur Kablo ödülleri toplamaya devam ediyor. Yılın Koçu Ödülü, Fenerbahçe'den Victor Lapena'nın olurken Yılın En Değerli Oyuncusu Ödülü de Alina Iagupova'nın oldu.

Igupova, Fenerbahçe formasıyla yakaladığı 21.3 sayı ortalamasıyla bu alanda EuroLeague'in zirvesinde yer alıyordu. Ukraynalı oyuncu aynı zamanda 5.7 ribaunt ve 5.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Koçların oylamasında ikinci sırada yer alan Iagupova, medya mensupları ve taraftarların oylarıyla ilk sıraya yükselerek sezonun en değerli oyuncusu oldu.