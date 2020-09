Kadınlar Euroleague’de tek merkez formatı

Fenerbahçe, Galatasaray ve İzmit Belediyesi’nin mücadele edeceği Kadınlar Euroleague’de FIBA Avrupa Kurulu 2020-21 sezonu için format değişikliğine gitti. Alınan kararla NBA’deki gibi maçların tek bir merkezde oynanmasına karar verildi. Buna göre; Kısa formatla oynanacak normal sezonda grupların her biri ayrı bir merkezde oynanacak. Gruplarda yer alan her kulüp her merkezde üç maç olmak üzere toplamda 6 normal sezon maçı yapacak. İlk iki sıraya giren takımlar turu geçerken eskinden olduğu gibi 3. sıradaki takım bu kez Avrupa Kupası’na katılamayacak.