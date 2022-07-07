Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) 2022-23 sezonunda mücadele edecek kulüpler belli oldu. Türkiye’den Bursa BŞB, Galatasaray , Nesibe Aydın ve Orman Gençlik normal sezonda mücadele etme hakkı kazanırken, Hatay BB Spor ise elemelerde yer alacak. Turnuvaya Avrupa genelinde 52 kulüp kayıt olurken, 6 kulübün de Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Elemeleri’nden gelmesiyle, turnuva toplamda en az 58 takımla başlayacak.

İlgili yönetmeliklere göre, Kadınlar EuroCup normal sezonu, coğrafi yakınlık kriterlerine göre ayrılan kulüplerle iki konferansta oynanacak ve her biri dört takımdan oluşan 12 gruba ayrılan maksimum 48 katılımcı takımla düzenlenecek.

Her iki konferansta yer alan 19 kulüp, ulusal federasyonlarının kulüp sıralamasına göre normal sezonda yer alacak. Kalan 10 sıra (her konferansta beş olmak üzere), iki ayak üzerinde iç saha ve deplasman formatında oynanacak ilgili eleme maçlarının kazananlarına verilecek.

1. Konferans

Normal sezona katılacak kulüpler:

ELW Eleme Turnuvası B – İkincisi

ELW Eleme Turnuvası B – Üçüncüsü

ELW Eleme Turnuvası C – İkincisi

ELW Eleme Turnuvası C – İkincisi

Orman Gençlik

Nesibe Aydın

Galatasaray SK

Bursa BŞB

NKA Universitas PEAC (Macaristan)

Uni Gyor (Macaristan)

AZS UMCS Lublin (Polonya)

VBW Arka Gdynia (Polonya)

InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

FCC UAV Arad (Romanya)

Panathinaikos AC (Yunanistan)

Maccabi Bnot Ashdod (İsrail)

Piestanske Cajky (Slovakya)

Beroe Stara Zagora (Bulgaristan)

Kibirkstis (Litvanya)

Elemelerde yer alacak kulüpler:

Hatay BB Spor (TUR)

Ludovika-FCSM Csata (Macaristan)

KS Basket 25 Bydgoszcz (Polonya)

Esperides Kallitheas Athens (Yunanistan)

AC Eleftheria Moschatou (Yunanistan)

Omilos Antisfairisis Chanion (Yunanistan)

Dafni Agiou Dimitriou (Yunanistan)

Ramat Hasharon (İsrail)

Elitzur Holon (İsrail)

Slavia Banska Bystrica (Slovakya)

2. Konferans

Normal sezona katılacak kulüpler:

ELW Eleme Turnuvası A – İkincisi

ELW Eleme Turnuvası A – Üçüncüsü

LDLC ASVEL Feminin (Fransa)

Flammes Carolo Basket (Fransa)

La Roche Vendee Basket (Fransa)

Cadi La Seu (İspanya)

Casademont Zaragoza (İspanya)

IDK Euskotren (İspanya)

Umana Reyer Venezia (İtalya)

Zabiny Brno (Çekya)

KP Brno (Çekya)

Mithra Castors Braine (Belçika)

Basket Namur Capitale (Belçika)

BCF Elfic Fribourg (İsviçre)

Rutronik Stars Keltern (Almanya)

London Lions (Büyük Britanya)

SL Benfica (Portekiz)

Basket T71 Diddeleng (Lüksemburg)

ZKK Ragusa (Hırvatistan)

Elemelerde yer alacak kulüpler:

UFAB 49 (FRA)

Basket Lattes Montpellier (Fransa)

Movistar Estudiantes (İspanya)

Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)

Banco di Sardegna Sassari (İtalya)

Phantoms Basket Boom (Belçika)

House of Talents Spurs (Belçika)

Sportiva Azoris Hotels ((Portekiz)

BBC Grengewald Hueschtert (Lüksemburg)

ZKK Plamen Pozega (Hırvatistan)

FIBA Avrupa ayrıca hem normal sezon grupları hem de elemeler için kura çekiminin 15 Temmuz Cuma günü Münih'te yapılacağını duyurdu.