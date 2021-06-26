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Kadınlar Eurobasket'te ilk finalist Fransa

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Fransa, Belarus'u 73-61 yenerek finale çıkan ilk takım oldu. Horozlar finalde Sırbistan-Belçika mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

26 Haziran 2021, Cumartesi 21:50 Son Güncelleme:
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Kadınlar Eurobasket'te ilk finalist Fransa

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, yarı finalde Belarus'u 73-61 yenerek finale kaldı. 

Son olarak 2009 yılında şampiyon olan Fransızlar, böylece 5. kez üst üste finale kalmış oldu. Horozlar finalde Sırbistan-Belçika mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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