Kadınlar Eurobasket'te ilk finalist Fransa
FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Fransa, Belarus'u 73-61 yenerek finale çıkan ilk takım oldu. Horozlar finalde Sırbistan-Belçika mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, yarı finalde Belarus'u 73-61 yenerek finale kaldı.
Son olarak 2009 yılında şampiyon olan Fransızlar, böylece 5. kez üst üste finale kalmış oldu. Horozlar finalde Sırbistan-Belçika mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.