FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, yarı finalde Belarus'u 73-61 yenerek finale kaldı.

Son olarak 2009 yılında şampiyon olan Fransızlar, böylece 5. kez üst üste finale kalmış oldu. Horozlar finalde Sırbistan-Belçika mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.