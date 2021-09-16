Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri H Grubu ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın 13’üncü dakikasında gelişen Portekiz atağında Andrea’nın ara parasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jessica ters ayağıyla sert vurdu ancak top kaleci Gamze’de kaldı.

17’nci dakikada Türkiye’nin kazandığı korner vuruşunda köşe bayrağına geçen Didem kale önüne topu yükseltti. Burada rakiplerin arasından yükselen Kezban’ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

30’uncu dakikada Türkiye’nin sağ kanatta Berna’nın uzun taç atışıyla topu ceza sahası dışında topu kontrol eden Emine, hızla ceza alanına sokularak sağ çaprazdan sert vurdu. Direkten dönen topu ise kontrol eden Yağmur’un şutu ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı 1-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.

50’nci dakikada gelişen Portekiz kontratağında orta yayında topla buluşan Diana çaprazdan ceza sahasına sokularak sert vurdu, top direkte patladı. Dönen topu ise Türkiye savunması uzaklaştırdı.

52’nci dakikada sağdan gelişen Portekiz atağında Jessica’nın kale önündeki ortasına yükselen Diana’nın kafa vuruşunu kaleci Gamze yumrukla yükselerek engelledi. Bu pozisyon sonrası oluşan pozisyonda Gamze topa hakim oldu.

57’nci dakikada sağdan gelişen Portekiz atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Jessica’nın yükselttiği topa penaltı noktasında Diana gelişine sert vurdu ancak kaleci Gamze zamanında uzanarak topu kornere yumrukladı.

59’uncu dakikada soldan gelişen Portekiz atağında rakiplerinden sıyrılan Diana topu arka direğe yükseltti. Burada topla buluşan Jessica düzgün bir vuruşla topu ağalara gönderdi: 1-1.

80’inci dakikada sağdan gelişen Portekiz atağında Tatiana’nın ortasına ceza sahası yayından Jessica’nın gelişine sert vuruşunu kaleci Gamze zamanında uzanarak kornere tokatladı.

Karşılaşma 1-1’lik skorla sonlandı.

STAT: Alanya Oba Stadı

HAKEMLER: Maika Vanderstichel, Elodie Coppola, Solenne Bartnik

TÜRKİYE: Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Emine Ecem Esen (Dk. 63 Elif Keskin), Miray Cin (Dk. 77 İlayda Civelek), Ebru Topçu, Yağmur Uraz, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 63 Melike Öztürk), Kezban Tağ, Ece Türkoğlu, Gülbin Hız (Dk. 80 İpek Kaya)

PORTEKİZ: İnes Pereira, Silvia Rebelo, Joana Marcao, Ana Borges, Jessica Silva, Fatima Pinto (Dk. 46 Andreia Jacinto), Andreia Norton (Dk. 75 Tatiana Pinto), Dolores Silva, Carole Costa, Diana Silva (Dk. 75 Telma Encarnaçao), Carolina Mendes (Dk. 46 Francisca Nazareth)

GOLLER: Dk. 30 Yağmur (TÜRKİYE) – Dk. 59 Jessica (PORTEKİZ)

SARI KART: Emine, Berna (TÜRKİYE) – Andreia (PORTEKİZ)

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), DHA