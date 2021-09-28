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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın İstanbul’da olması için görüşmeler başladı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanı Umar Kremlev’le, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın İstanbul’da yapılması için görüşme yaptı.

28 Eylül 2021, Salı 13:21 Son Güncelleme:
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın İstanbul’da olması için görüşmeler başladı

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, aynı zamanda AIBA Yönetim Kurulu Üyesi de olan Gözgeç’in İstanbul’da Kremlev’le bir araya geldiği belirtilerek, "2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın aralık ayında İstanbul’da yapılması hakkında görüşmeler yapıldı." ifadelerine yer verildi.

ANKARA (AA)

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