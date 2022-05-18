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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 Türk boksör finale yükselme başarısı gösterdi. İşte o isimler...

18 Mayıs 2022, Çarşamba 21:54 Son Güncelleme:
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı final müsabakaları bugün yapıldı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9'uncu gününde, 5 Türk boksör finale yükselme başarısı gösterdi.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Şennur Demir, yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale isimlerini yazdırdılar. Final müsabakaları 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İSTANBUL,(DHA)

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