Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçlarının ardından Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi, Galatasaray ile Nesibe Aydın yarı finalde eşleşti.

Yarı final serilerinde 3 galibiyete ulaşacak takımlar finale yükselecek.

Play-off yarı final maçlarının programı şöyle:

2 Nisan Cuma:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi

3 Nisan Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

4 Nisan Pazar:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi

5 Nisan Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo

8 Nisan Perşembe:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray

9 Nisan Cuma:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Gerekirse)

10 Nisan Cumartesi:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi (Gerekirse)

13 Nisan Salı:

16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)