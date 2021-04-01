Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçlarının ardından Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi, Galatasaray ile Nesibe Aydın yarı finalde eşleşti.
Yarı final serilerinde 3 galibiyete ulaşacak takımlar finale yükselecek.
Play-off yarı final maçlarının programı şöyle:
2 Nisan Cuma:
16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi
3 Nisan Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
4 Nisan Pazar:
16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi
5 Nisan Pazartesi:
16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo
8 Nisan Perşembe:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray
9 Nisan Cuma:
16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Gerekirse)
10 Nisan Cumartesi:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi (Gerekirse)
13 Nisan Salı:
16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)