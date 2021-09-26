MENÜ

Kadınlar basketbolda Cosmos Cup heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekipleri Antalya 07 Basketbol, Galatasaray, İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın’ın katılacağı Cosmos Cup, 29 Eylül'de başlayacak.

26 Eylül 2021, Pazar 13:07 Son Güncelleme:
- A +
Kadınlar basketbolda Cosmos Cup heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Antalya 07 Basketbol, Galatasaray , İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın’ın katılacağı “Cosmos CUP” Turnuvası, Nirvana Cosmopolitan Hotel - Cosmos Sports Center’da 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek…

Galatasaray Kadın Takımı 27 Eylül’den itibaren Nirvana Cosmopolitan Hotel’de hazırlık kampına girecek.

Karşılaşmalar Nirvana Hotels ve BasketZone TV, Youtube kanallarından canlı yayınlanacaktır.

Nirvana Hotels: https://www.youtube.com/channel/UCyNVFO0FDFXPp3F3JXWIa6g BasketZone

TV: https://www.youtube.com/channel/UCLJhvNiVqZ5rysJuPzb70Yw

Turnuva Programı:

29 Eylül 2021 | Çarşamba

14:00 | Nesibe Aydın – Antalya 07 Basketbol

16:30 | İzmit Belediyespor – Galatasaray

30 Eylül 2021 | Perşembe

14:00 | Antalya 07 Basketbol – İzmit Belediyespor

16:30 | Galatasaray – Nesibe Aydın

1 Ekim 2021 | Cuma

13.00 | İzmit Belediyespor – Nesibe Aydın

15.30 | Antalya 07 Basketbol – Galatasaray

Cosmos Cup'ta yer alan tüm karşılaşmaların, canlı ve detaylı istatistiklerini SWISH uygulamasından takip edebilirsiniz. Organizasyonlar kısmından ''Cosmos Cup'' olarak aratabilir ve tüm detaylı analizlere ulaşabilirsiniz...

Swish IOS Link: https://apps.apple.com/es/app/swish-by-nbn23/id1472705925

Swish Android Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbn23.fansapp&utm_source=landing&utm_medium=la nding&utm_campaign=swish&utm_content=Landing

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...