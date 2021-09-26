Kadınlar basketbolda Cosmos Cup heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Antalya 07 Basketbol, Galatasaray , İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın’ın katılacağı “Cosmos CUP” Turnuvası, Nirvana Cosmopolitan Hotel - Cosmos Sports Center’da 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek…

Galatasaray Kadın Takımı 27 Eylül’den itibaren Nirvana Cosmopolitan Hotel’de hazırlık kampına girecek.

Karşılaşmalar Nirvana Hotels ve BasketZone TV, Youtube kanallarından canlı yayınlanacaktır.

Nirvana Hotels: https://www.youtube.com/channel/UCyNVFO0FDFXPp3F3JXWIa6g BasketZone

TV: https://www.youtube.com/channel/UCLJhvNiVqZ5rysJuPzb70Yw

Turnuva Programı:

29 Eylül 2021 | Çarşamba

14:00 | Nesibe Aydın – Antalya 07 Basketbol

16:30 | İzmit Belediyespor – Galatasaray

30 Eylül 2021 | Perşembe

14:00 | Antalya 07 Basketbol – İzmit Belediyespor

16:30 | Galatasaray – Nesibe Aydın

1 Ekim 2021 | Cuma

13.00 | İzmit Belediyespor – Nesibe Aydın

15.30 | Antalya 07 Basketbol – Galatasaray

Cosmos Cup'ta yer alan tüm karşılaşmaların, canlı ve detaylı istatistiklerini SWISH uygulamasından takip edebilirsiniz. Organizasyonlar kısmından ''Cosmos Cup'' olarak aratabilir ve tüm detaylı analizlere ulaşabilirsiniz...

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