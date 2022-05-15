Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3’üncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, şampiyon oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 46-35 galip girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe, bu bölümü de 75-55 galip kapadı. Maçın son periyodunda rahat bir oyun çıkartan Fenerbahçe, maçı 97-71 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğu elde etti.

Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı.

İstanbul’da oynanan serinin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Safiport, bugün de Mersin’de rakibini 97-71 yenerek seride durumu 3-0 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı. Fenerbahçe'ye kupa ve madalyalarını TBF Başkan Vekili Ömer Onan tarafından verilirken, oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Ayrıca maçın oyuncusu da Fenerbahçe'den Satou Sabally seçildi.

İHA