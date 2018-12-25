Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 11. hafta maçları, yarın başlayacak.

25 Aralık 2018, Salı 11:11
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 11. hafta maçları, yarın başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta programı şöyle:

Yarın:

16.00 OGM Ormanspor-Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Gündoğdu Adana Basketbol-BOTAŞ (Menderes)

18.00 İstanbul Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 Çukurova Basketbol-Beşiktaş (Servet Tazegül)

19.00 Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

20.00 Fenerbahçe-İzmit Belediyespor (Metro Enerji)

27 Aralık Perşembe:

18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Antakya)

AA

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