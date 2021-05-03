Kadınlar Basketbol finalinde Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'ı 70-58 yenerek seride 3-2 öne geçen Galatasaray, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu. Serinin ilk maçı 6 Mayıs Perşembe 16.00'da oynanacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray adına Anete Steinberga 23 sayı ile oynarken konuk ekipte Ruth Cecilia Hebard 17 sayı üretti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu
GALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 13, Epifaniye Prints 13, Steinberga 23, Sude Yılmaz, Holingsvorth 10, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Russell 6, Hruscakova
NESİBE AYDIN: Büşra Akgün 3, Merve Uygül 2, Snytsina 15, Hebard 17, Peddy 9, Hülya Çoklar 4, Simon 8, Melike Tuğba Oral
1’İNCİ PERİYOT: 20-12
İLK YARI: 32-23
3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-39