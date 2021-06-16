Türkiye Basketbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başantrenörlüğünü Ceyhun Yıldızoğlu’nun yaptığı milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar Ökten (BOTAŞ), Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez ( Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan ( Galatasaray ), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor).

Fransa’nın Strazburg kentinde maçlarını yapacak milli takım, şampiyonadaki ilk karşılaşmasında yarın TSİ 19.00’da Slovenya ile karşılaşacak.