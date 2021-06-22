2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu. Türkiye’nin grup aşamasında elendiği turnuvanın son 16 turu, dört karşılaşmayla tamamlandı.

Rakiplerini mağlup eden İsveç, Bosna Hersek, İspanya ve Rusya son 16 turuna adını yazdıran takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

İtalya-İsveç: 46-64

Bosna Hersek- Hırvatistan: 80-69

İspanya-Karadağ: 78-51

Rusya-Slovenya: 93-75

Organizasyonda çeyrek final maçları, 23 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Bu turda Belarus-İsveç, Fransa-Bosna Hersek, Sırbistan-İspanya ve Belçika-Rusya maçları oynanacak.

AA