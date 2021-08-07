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Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında altın madalyayı ABD kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 15’inci gününde atletizmde kadınlar 4x400 metre bayrak yarışını ABD kazandı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında altın madalyayı ABD kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 15’inci gününde atletizmde kadınlar 4x400 metre bayrak yarışını ABD kazandı.

Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen finalde Sydney McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad, Athing Mu’dan oluşan ABD, altın madalyaya 3.16.85’lik dereceyle ulaştı.

Gümüş madalyayı Polonya 3.20.53, bronz madalyayı ise Jamaika 3.21.24’lük dereceyle elde etti.

Öte yandan, dün kadınlar 400 metre finalinde bronz madalya kazanarak atletizmde toplamda 10 madalya elde eden ilk kadın sporcu olan Allyson Felix, madalya sayısını 11’e çıkardı.

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