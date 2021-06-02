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Kadın Voleybol Milli Takımı 6'da 6 yaptı

Kadın Voleybol Milli Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 3-0 yendi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 18:47 Son Güncelleme:
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Kadın Voleybol Milli Takımı 6'da 6 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 3-0 yendi. Potanın Perileri böylece FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi’ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan’ı 3-2 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya’yı 3-0’la geçti. Üçüncü maçında Polonya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, dördüncü müsabakasında da Kanada’yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlılar beşinci maçında da Almanya’yı 3-0 yenmişti.


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