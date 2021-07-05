Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kampa giren kadın milliler antrenör Kadir Ayar, erkek milliler ise antrenör Akın Yenigün yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Kadir Ayar, Delta Plajı’nda devam eden çalışmalar sırasında AA muhabirine, 24 kadın ve 24 erkek sporcudan oluşan milli takım kampının 11 Temmuz’a kadar devam edeceğini söyledi.

Kadir Ayar: "İyi hazırlanıyoruz"

Bulgaristan’ın Varna şehrinde 13-18 Temmuz’da yapılacak 2021 Avrupa Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Ayar, "Avrupa şampiyonasına kuvvet, kondisyon ve teknik anlamda iyi hazırlanıyoruz. Tek dezavantajımız salgından dolayı herhangi bir turnuva veya ikili müsabaka yapma şansımız olmadı, kendi aramızda oynadığımız kadar hazırlanıyoruz." dedi.

Ayar, millilerin salgına rağmen kısa sürede plaj hentboluna ayak uydurduğunu, başarı odaklı çalıştıklarını ifade ederek, "Plaj hentbolunda bir markayız. Türkiye her zaman güçlü bir rakip olarak görülür. Danimarka, İspanya, Bulgaristan gibi rakiplerimiz var. Rakiplerimiz son şampiyonada dereceye giren ve güçlü rakiplerimiz. Bu ülkeler normalde marka isimler fakat biz de marka bir ülkeyiz. Elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Çocuklarıma çok güveniyorum." yorumunda bulundu.

Akın Yenigün: "Plaj hentbolunda dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz"

Plaj Hentbolu Erkek Milli Takım Antrenörü Akın Yenigün ise erkek takımı olarak hazırlıkların çok ciddi ve güzel şekilde devam ettiğini kaydetti.

Polonya’da 2 yıl önce yapılan Avrupa şampiyonasında derece yapamadıklarını ancak ondan önce Akdeniz oyunlarında bir derece elde ettiklerini hatırlatan Yenigün, "Avrupa şampiyonasında hedefimiz madalya kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Plaj hentbolunda dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz." diye konuştu.

Milli hentbolcu Esma Aknar da şampiyonaya çok iddialı hazırlandıklarını vurgulayarak, "Gayet güzel, keyifli bir kamp süreci geçiriyoruz. Hedefimiz dereceye girmek. Gençlerde Avrupa ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz var. 2015’de Akdeniz plaj hentbol oyunlarında İtalya’da üçüncülüğümüz var. ’Daha önce yaptık, niye şimdi yapmayalım?’ diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli hentbolcu Ozan Erdoğan ise şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanarak ay yıldızlı bayrağı kürsüde dalgalandırmak istediklerini söyledi.