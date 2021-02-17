Kadın Ümit Milli judocular Trabzon’da kampta

Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosunun Trabzon kampı başladı. Türkiye Judo Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ümitler düzeyinde yaklaşık bir yıldır müsabaka ve kamp yapamayan ümit milli judocular, Trabzon’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, motivasyon ve performans yönünden sporcuları formda tutmak için periyotlar halinde kamplara aldıklarını belirtti.

Başkan Huysuz, "Gerek ülkemizdeki gerekse yurtdışındaki organizasyonlara hazır olmaları yönünden ümit kadın milli takım aday kadromuzu, maçlara çıkacak düzeyde olmaları için kampa alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları doğrultusunda günde çift antrenman yapan Ümit Milli judocuların kampı, 28 Şubat’a kadar sürecek.