Kadın tekvandocular gurur kaynağı

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Kadın Milli Takımı olarak çok büyük başarılar elde ettiklerini belirterek, "Dünyada genellikle sıralamada ilk 2’de oluyoruz. Allah’a şükürler olsun, Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde birinci olduk." dedi.

Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’yi uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil edebilecek yetenek ve kapasitede sporculara sahip olduklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na odaklandıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"2018, sporcularamızın puanlarını pekiştirmeleri için en önemli yıllardan biriydi. Avrupa Şampiyonası’nda özellikle kız sporcularımız puanlarını daha da iyileştirdi. Daha sonra Grand Prix yarışmalarında da oyuncularımız ferdi olarak mücadele etti ve hemen hepsi dünyada ilk 5’e girdi. Yani 49, 57, 67 ve artı 67 kilodaki sporcularımız dünyada ilk 5’e girdi. Bu bizim için büyük başarı. 2018 yılı hem Avrupa Şampiyonası hem de Akdeniz Oyunları ve Grand Prix olarak çok başarılı geçti. Şimdi 2019’a start veriyoruz. Bu yıl da öncelikle orta ölçekli şampiyonalarda sporcularımızın 40 puan almalarını hedefliyoruz. Daha sonra ise olimpiyatlar için en değerli puanı veren Dünya Şampiyonası’ndan da 120 puan alarak olimpiyatlara giden yolda sporcularımızın eksiklerini tamamlamak istiyoruz."

Şahin, 2018 Dünya Şampiyonası’nın çok başarılı geçtiğini, 2 altın madalya aldıklarını dile getirerek, "Üçüncü altın madalyayı ise kıl payı kaçırdık. Bir kızımız gümüş madalya aldı. O da altın madalya alsaydı kadınlar kategorisinde takım halinde dünya şampiyonu olacaktık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "2019 önemli bir yıl"

2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılımı garantilemek istediklerini vurgulayan Ali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarda milli takım olarak çok büyük başarılar elde ediyoruz. Dünyada genellikle sıralamada ilk 2’de oluyoruz. Allah’a şükürler olsun, Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde birinci olduk. 2018 yılı, 2017’yi tamamlayıcı bir yıl oldu. 2017’deki başarı tesadüf değildi ve devamını 2018’de de sağladık. Şimdi 2019’da, olimpiyatlara giderken ilk 5’te olan sporcularımızın kategorilerini yükseltmek istiyoruz. 2019 önemli bir yıl. Sporcularımızın bu yıl da düşüş yaşamaması gerekiyor."

- "2018 yılını çok iyi geçirdik"

Kadınlarda 4 sporcunun puan bazında olimpiyatlara girme aşamasında olduğuna dikkati çeken Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, şunları kaydetti

"İki de erkek sporcumuzu ya önümüzdeki puanlama maçlarından ya da kıta elemelerinden olimpiyatlara götürme ihtimalimiz yüksek. Erkek sporcularımızdan da en büyük ümit veren Emre Kutalmış Ateşli. Sporcumuz çeşitli yarışmalarda büyük başarılara imza attı. Yani hem erkek hem de kadınlarda 2018 yılını çok iyi geçirdik. 2019 yılında da hummalı bir çalışma bizi bekliyor. Hem turnuvalar olsun hem de Dünya Şampiyonası olsun, inşallah o aşamaları iyi geçirmeye çalışacağız."

AA