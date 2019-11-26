Kadın taraftar sayısında Trabzonspor zirvede

Spor Toto Süper Lig’de taraftar sayısı her sezon yükseliş gösterirken, tribünlerdeki kadın taraftar oranı da artıyor. Kadın taraftar oranında ilk sırada Trabzonspor yer alıyor. Bordo-mavililerin iç sahadaki karşılaşmalarında taraftarların yüzde 18’ini kadın futbolseverler oluşturuyor.

Kadın taraftar oranında ikinci basamakta Beşiktaş yer alıyor. Bu sezon 12’inci hafta itibariyle iç sahada 6 maça çıkan ve yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartallar’ın taraftarlarının yüzde 18’i kadın… Üçüncü sırada ise İzmir temsilcisi Göztepe yüzde 16 oranla Beşiktaş’ı izliyor. Fenerbahçe yüzde 15, Galatasaray da yüzde 14’lük oranla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor.

Passolig Taraftar Kart Ligi’nde lider Galatasaray

Passolig Taraftar Kart Ligi’nde ise Galatasaray ilk sıradaki yerini koruyor. Sarı-kırmızılılar 1 milyon 42 bin kart sayısıyla zirvede bulunuyor. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı 960 bin 493 kartla takip ediyor. Beşiktaş 786 bin 561 kart sayısıyla üçüncü basamakta yer alıyor. Kadın taraftar sayısında bu sezon zirvede yer alan Trabzonspor ise 294 bin 160 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Tribünlerdeki kadın taraftar oranı

TakımOran

Trabzonspor%18

Beşiktaş%17

Göztepe%16

Fenerbahçe%15

Galatasaray%14

Alanyaspor%13

Başakşehir%12

Antalyaspor%12

Ç.Rizespor%11

Denizlispor%10

Gençlerbirliği%10

Gaziantep FK%9

Kasımpaşa%8

Kayserispor%8

Sivasspor%8

Ankaragücü%7

Konyaspor%7

Y.Malatyaspor%6