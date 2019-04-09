Kadın satranççılar hamle yapıyor

Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası, 11-22 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılacak.
Şampiyonada 32 ülkeden 114’ü unvanlı, 130 sporcu mücadele edecek.
Organizasyonda Türkiye’yi Ekaterina Atalık, Betül Cemre Yıldız, Sıla Çağlar, Esma Doğa Duran, Nelli Aleksanyan Çadır, Handenur Şahin, Defne Sade, Çisel Anaçoğlu, Gülenay Aydın, Busenaz Koçyiğit, Uktenur Çatal, İrem Ezra Öz, Sude Hereklioğlu ve Simay Tanır temsil edecek.
Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Sporcularımızın kimisi avukat, kimisi satranç antrenörü kimisi ise engellerini satranç ile aşmış... Aslında hepsinin tek ortak noktası, başarılarının tek sırrı inanmak ve çalışmak” diye konuştu.