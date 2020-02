Kadın Milli Tenis Takımı, Fed Cup yolunda

Lüksemburg'ta 5 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Fed Cup'ta mücadele edecek olan Kadın Milli Tenis Takımı, ilk maçını 5 Şubat'ta Slovenya ile yapacak. Ardından 8 Şubat'ta grup birincileri, grup ikincileriyle çapraz eşleşecek ve play-off oynama hakkı elde etmek için mücadele gösterecek. Organizasyonda mağlup olanlar kaybedenler ise gruptan düşmemek için 8 Şubat'ta karşılaşarak turnuvayı sonlandıracaklar. Milliler, grup karşılaşmasında ilk maçını 5 Şubat Çarşamba günü TSİ 18.00'de Slovenya ile yapacak. A Milli Takım antrenörü Alaaddin Karagöz ile milli teniscilerden Zeynep Sönmez ve Pemra Özgen, düzenlenecek turnuva öncesi açıklamalarda bulundu. Çağla ve İpek'in olmamasının kendilerine biraz sıkıntıya soktuğunu ifade eden Alaaddin Karagöz, takım içinde aday kadroyu bu sebeple geniş tuttuğunu ifade etti.

ALADDİN KARAGÖZ: TAKIMDAKİ HERKES BİRBİRİNE ÇOK BAĞLI

A Milli Takım antrenörü Alaaddin Karagöz, takımda eksikler olduğunu fakat buna hazırlıklı olduklarını belirterek, "Her zaman söylüyoruz bunu bu grup bizim için zorlu bir grup, yaklaşık 6-7 senedir bu grupta kalmayı beceriyoruz ve bazen kafaya oynadığımız durumlar oldu. Ama bu sene daha sıkıntılı bir süreç geçirdik, bildiğiniz gibi 2 rahatsızlığı olan oyuncumuz var; Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu. Onların olmaması bizi biraz sıkıntıya soktu ama süreç içinde gidişat belliydi o yüzden ben de takım içinde aday kadroyu biraz geniş tuttum. Bu sene Zeynep Sönmez kadromuza tecrübe kazanması için yedek olarak katıldı. 8 kişilik kadro 6'ya düştü, benim takımı 5 oyuncudan oluşturmam lazım, şimdilik Zeynep dışarıda duruyor ama gidişata göre son kaptanlar toplantısında önce bir oyuncuyu daha değiştirme hakkım var. Tabii ki gruba gelince ilk hedefimiz her zaman grupta kalmak ama rakiplerimizin hem Slovenya'nın hem de Polonya'nın çok ranking (sıralaması yüksek) oyuncusu var, bizim de sıralamamız iyi. Fakat her zaman dediğimiz gibi FED Cup maçlarında, milli maçlarda ranking oynamıyor maalesef, orada yürek oynuyor. Biz her sene sahada bunu yansıtmaya çalışıyoruz, çok iyi bir takımız var ve herkes birbirine çok bağlı. Biri sahada oynarken kenardaki herkes o puana oynuyor, ben de zaten sahanın içindeyim ben de oynuyorum. Böyle olunca ortaya daha pozitif şeyler çıkıyor, tabii ki öncelik grupta kalma ama neden olmasın çapraz çıkma maçı da oynayabiliriz, biraz o günkü şartlara da bağlı" ifadelerini kullandı.

"BU SEFER ELİMİZDEN GELEN YETMEYEBİLİR, BİRAZ DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Takımına her zaman güvendiğini ve inandığını ifade eden Karagöz, bu sefer biraz zorlanacaklarını dile getirerek, "Ben takıma her zaman güveniyorum, zaten farkında olmadan bunu çocuklara aşılıyorum. Ben inanmadan sahaya çıkmam, her maça kazanma arzusu ve konsantrasyonuyla çıkarım, oyunculuğumda da öyleydim, karşıda kim olursa olsun. Siz sahada o an en iyi şeyleri yaparsanız size kim ne yapabilir ki? Bizim hedefimiz de bu, oyuncumuzun performansını en yüksek seviyede sahaya yansıtmasını sağlamak, bunu yapınca zaten sonuç geliyor ve başarılı oluyoruz. Tabii bu her zaman olmuyor, rakiplere de bağlı ama bu zamana kadar elimizden geleni yaptık. Dün de söyledim, bu sefer elimizden gelen yetmeyebilir, biraz daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bunun için gayret edeceğiz" diye konuştu.

ZEYNEP SÖNMEZ: ÜLKEMİZ İÇİN OYNAYACAĞIZ

İlk Fed Cup'ı olduğunu belirten milli takımın genç oyuncusu Zeynep Sönmez, "Çok heyecanlıyım, tabii ki burada ablalarımla kendi ülkemizi FED Cup'ta temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. Sıkı çalışıyoruz, hepimiz mental ve fiziksel olarak hazırız. Antrenmanlar gayet iyi ve yoğun gidiyor. Yorucu ama şu an ülkemizi temsil etmek için antrenman yapıyoruz, ülkemiz için oynayacağız. Bu bir motivasyon kaynağı, o yüzden yorgunluğumuzu pek hissetmiyoruz. Rakiplerimiz iyi oyuncular ama çok iyi hazırlanıyoruz, onların ne kadar şansı varsa bizim de o kadar var. Ben hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum, antrenmanlar da sıkı devam ediyor şu an o yüzden hepsini yenebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

PEMRA ÖZGEN: ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY VE İPEK SOYLU'NUN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ

Milli takımın deneyimli oyuncusu Pemra Özgen, "Çok önemli eksiklerimiz var, önce Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu. Özellikle Çağla bunca senedir takıma hizmet veriyordu, onun eksikliğini gerçekten hissedeceğiz. Aynı şekilde İpek de öyle, o da çok önemli maçlar kazandı. Şu anda hazırlıklar güzel gidiyor, inşallah haftaya güzel bir turnuva geçireceğiz. Grubumuzda Slovenya ve Polonya var, kağıt üstünde favori olan takım onlar çünkü dediğiniz gibi ilk yüzden oyuncuları var. Ama bu milli takım maçlarında hiç belli olmuyor, daha önce de belirttiğim gibi bu gibi turnuvalarda sıralama önemini kaybediyor. Sıralaması daha düşük biri çıkıp sıralaması daha yüksek birini yenebiliyor. O yüzden biz elimizden geleni yapacağız, daha önce de sürprizlere imza attık. Haftaya her şeyimizi verip güzel bir hafta geçirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Özgen, geçtiğimiz haftalarda Avustralya'da gerçekleştirilen karşılaşmalardaki yangın ve duman sorununa dair ise "Avustralya maçımı sadece 1 saat ertelediler, benim maç yaptığım gün duman vardı. O kişisine göre değişiyor, oynadığımda açıkçası ben fazla etkilenmedim ama dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor. Bir arkadaşımız vardı o iki gün sonra bile kendini kötü hissediyordu. Bazılarını çok etkiliyor herhalde" açıklamalarında bulundu.

