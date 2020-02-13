Kadın Milli Takımı çeyrek final için sahaya çıkacak

Fransa’nın Lievin kentinde devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonasının ikinci gününde, Kadın Badminton Milli Takımı Slovenyalı rakiplerini 5-0 yendi.

13 Şubat 2020, Perşembe 19:51 Son Güncelleme:
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Kadın Milli Takımı çeyrek final için sahaya çıkacak

Fransa’nın Lievin kentinde devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonasının ikinci gününde, Kadın Badminton Milli Takımı Slovenyalı rakiplerini 5-0 yendi. Grup müsabakalarının son maçı Çekya ile yapacak Kadın Milli Takımı, aynı gruptan çıkan rakipleri Çekya’yı mağlup ederlerse çeyrek finale yükselecek.

Erkek Badminton Milli Takımı ise Fransalı rakiplerine 5-0 mağlup olarak, gruplarında yer alan son rakipleri Macaristan ile yarışacak. Gruptan çıkma müsabakalarında Belçika ve Fransa’lı rakiplerine yenilen Erkek Milli Takımı, Macaristan ile yarıştıktan sonra Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonasına veda edecek.

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