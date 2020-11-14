Kadın Millî Takım kadrosu açıklandı! Aycan Yanaç yok

Kadın A Milli Takımımızın 27 Kasım 2020 Cuma günü Tallinn'de Estonya ve 1 Aralık 2020 Salı günü Antalya'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Kasım Salı günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Kadın A Milli Takımı'nın Estonya ve Rusya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş A.Ş.), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gamze Nur Yaman (Zhılstroy-1)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş A.Ş.), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), İpek Kaya (Stade Brestoıs 29), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Gülbin Hız (Alg Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Elif Keskin (Beşiktaş A.Ş.), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Ece Türkoğlu (Old Domınıon Unıversıty), İlayda Civelek (Alg Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Sevgi Çınar (Beşiktaş A.Ş.), Arzu Karabulut (Sc Fortuna Koln), Derya Arhan (Alg Spor), İrem Eren (Kdz. Ereğli Belediye Spor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Kılıç (Vfl Bochum), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediye Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

Aycan Yanaç yok

Survivor'a gitmeden önce milli takım forması giyen ancak yarışmaya katıldıktan sonra teknik direktör Necla Güngör Kıragası ile yıldızı barışmayan ve şuan da ALG Spor Kulübü forması giyen Aycan Yanaç çağrılmadı.