Kadın Hentbol takımından galibiyet

ANTALYA, (DHA) - KONYAALTI Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, evinde konuk ettiği Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nı 28-22 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 7. hafta maçında, Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nı konuk etti. 30 Ekim Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem felaketini unutmayan hentbol takımı, maç öncesi salona, 'Geçmiş olsun İzmir' yazılı pankart ile çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan maça Konyaaltı Belediyespor hızlı başladı. Konyaaltı Belediyespor, Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı karşısında ilk yarıyı 17-13 skorla tamamladı. İkinci yarıda temposunu artıran hentbolcular, peş peşe gelen başarılı şutlarla farkı açtı. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmayı 28-22 skorla kazandı.

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