Kadın hakemler tarih yazıyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde hakemlik tarihi açısından önemli anlar yaşandı. Fransız kadın hakem Stephanie Frappart, Türkiye’nin yer aldığı G Grubu’nda Hollanda’nın evinde Letonya’yı 2-0 yendiği mücadelede; en büyük kupanın elemelerinde maç yöneten ilk kadın olarak adını tarihe yazdırdı. Fransa Ligue 1’de de uzun süredir maç yöneten ve adını ilk olarak tüm dünyaya, İstanbul’da 2019’da düzenlenen UEFA Süper Kupa finalinde düdük çalarak duyuran 37 yaşındaki Frappart, bu sezon Juventus-Dinamo Kiev arasındaki mücadelede de görev yaparak, Şampiyonlar Ligi’nde maç yöneten ilk kadın olmuştu.

Collina’dan tam destek

Frappart’ın ardından önceki gün de F Grubu’nda Avusturya’nın, Faroe Adaları’nı sahasında 3-1’le geçtiği mücadeleyi Ukraynalı kadın hakem Kateryna Monzul yönetti. Şu an FIFA’nın Hakem Komitesi Başkanı olan eski efsane hakem Pierluigi Collina, “Onlarla gurur duyuyoruz. Kadınların, erkeklerin maçlarında daha fazla olacağına yürekten inanıyorum” dedi. Frappart ve Monzul’un, EURO 2020 finallerinde yer alma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.