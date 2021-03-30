Kadın hakemler tarih yazıyor
Erkeklerin egemen olduğu futbolda kadınlar da artık kendilerini gösteriyor. Frappart ve Monzul, Dünya Kupası elemelerinde düdük çalan ilk kadın hakemler olarak tarihe geçti. İki hakemin EURO 2020’de olma ihtimalleri de oldukça yüksek
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde hakemlik tarihi açısından önemli anlar yaşandı. Fransız kadın hakem Stephanie Frappart, Türkiye’nin yer aldığı G Grubu’nda Hollanda’nın evinde Letonya’yı 2-0 yendiği mücadelede; en büyük kupanın elemelerinde maç yöneten ilk kadın olarak adını tarihe yazdırdı. Fransa Ligue 1’de de uzun süredir maç yöneten ve adını ilk olarak tüm dünyaya, İstanbul’da 2019’da düzenlenen UEFA Süper Kupa finalinde düdük çalarak duyuran 37 yaşındaki Frappart, bu sezon Juventus-Dinamo Kiev arasındaki mücadelede de görev yaparak, Şampiyonlar Ligi’nde maç yöneten ilk kadın olmuştu.
Collina’dan tam destek
Frappart’ın ardından önceki gün de F Grubu’nda Avusturya’nın, Faroe Adaları’nı sahasında 3-1’le geçtiği mücadeleyi Ukraynalı kadın hakem Kateryna Monzul yönetti. Şu an FIFA’nın Hakem Komitesi Başkanı olan eski efsane hakem Pierluigi Collina, “Onlarla gurur duyuyoruz. Kadınların, erkeklerin maçlarında daha fazla olacağına yürekten inanıyorum” dedi. Frappart ve Monzul’un, EURO 2020 finallerinde yer alma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.