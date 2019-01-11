Kadın güreşçiler Niğde’de güç depolayacak

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Niğde’de kamp yapacak

11 Ocak 2019, Cuma 11:03
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Kadın güreşçiler Niğde’de güç depolayacak

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde 13 Ocak Pazar günü başlayacak çalışmalar, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Kamp çalışmalarına toplam 37 sporcunun katılacağı belirtildi.

AA

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