Kadın güreşçiler Niğde’de güç depolayacak

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde 13 Ocak Pazar günü başlayacak çalışmalar, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.
Kamp çalışmalarına toplam 37 sporcunun katılacağı belirtildi.
AA
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde 13 Ocak Pazar günü başlayacak çalışmalar, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.
Kamp çalışmalarına toplam 37 sporcunun katılacağı belirtildi.
AA
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