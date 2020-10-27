Kadın Güreş Milli Takımı, İBBSK Cebeci Tesisleri’nde kampa girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, Milli takımlara yaptığı çağrı sonrası Judo Milli Takımı’nın ardından Kadın Güreş Milli Takımı da İBBSK Cebeci Spor Kompleksi’nde kamp çalışmalarına başladı.

Kadın Güreş Milli Takımı’nın antrenmanını ziyaret eden İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, “Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden şampiyonlarımızı tesisimizde ağırlamak bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Burada evinizde gibi hissetmenizi istiyoruz. Her türlü ihtiyacınızı karşılamak bizim görevimiz. Faydalı bir kamp dönemi geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

Kadın Güreş Milli Takımı Kaptanı Yasemin Adar ise, “Bizi tesislerinizde misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Buradaki imkanlar gerçekten çok iyi. Çok faydalı bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise günde çift antrenmanla çalışmalara başladıklarını belirterek, “İBB Cebeci Spor Kompleksi, dünyanın sayılı tesislerinden. Buradaki kampımız önümüzdeki turnuvalar için çok yararlı olacak. Bize tesislerinin kapılarını açan İstanbul BBSK’ya ve Başkan Fatih Keleş’e teşekkür ederiz” dedi.