Kadın Golbol Milliler, Avrupa Şampiyonu

Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı altın madalya kazandı.

Milliler, Rostock kentinde gerçekleştirilen ve 10 ülkenin katıldığı şampiyonanın finalinde İsrail ile karşı karşıya geldi. Final maçında rakibine 8-6 üstünlük sağlayan milli takım tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Milliler daha önce 2016’da Paralimpik Oyunları’nda şampiyon, 2017’de Avrupa şampiyonu, 2018’de de Dünya 2.’si olmuştu.

Golbol, görme engellilerin mücadele ettiği çift kalede zilli bir topla oynanan spor dalıdır.