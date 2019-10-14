Kadın Golbol Milliler, Avrupa Şampiyonu

Görme engelli sporculardan oluşan Golbol Kadın Milli Takımımız unvanını geri aldı. 2017’nin Avrupa Şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar finalde İsrail’i 8-6 yenerek, ikinci kez altın madalyayı boynuna taktı.

14 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Kadın Golbol Milliler, Avrupa Şampiyonu

Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı altın madalya kazandı.

Milliler, Rostock kentinde gerçekleştirilen ve 10 ülkenin katıldığı şampiyonanın finalinde İsrail ile karşı karşıya geldi. Final maçında rakibine 8-6 üstünlük sağlayan milli takım tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Milliler daha önce 2016’da Paralimpik Oyunları’nda şampiyon, 2017’de Avrupa şampiyonu, 2018’de de Dünya 2.’si olmuştu.

Golbol, görme engellilerin mücadele ettiği çift kalede zilli bir topla oynanan spor dalıdır. 

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