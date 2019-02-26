TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası tarafından 2016’dan bu yana her yıl geleneksel hale getirilerek kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da artık bir marka haline gelen “Yakamoz: Deniz ve Kadın Sempozyumu” çatısı altında sektörün her alanından kadını bir araya getirecek eşsiz bir organizasyona imza atmayı hedefliyor.

Kadın İstihdamı ve Projeleriyle Fark Yaratan Şirketlere Ödüller

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sempozyumda Türk denizcilik sektörüne hizmet veren gemi ve kara işletmelerinde en fazla kadın istihdam eden, kadınlara yönetici pozisyonu sağlayan, destekleyen ve kadınlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerine imza atan şirketlere özel ödüller verilmesi planlanıyor. TMMOB GEMİMO tarafından hazırlanan istatistiki bir çalışma ile kadın istihdam politikası kriterlerine göre belirlenen ödüller bu yıl da sempozyumda sahiplerini bulacak.

Denizcilik Sektörünün Tek ve En Büyük Kadın Organizasyonu

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen sempozyum ve etkinliklerde toplamda 2000’den fazla sektör temsilcisinin katıldığı organizasyonda bu yıl yine ses getirecek ve başarılı isimlerin yer alacağı bir organizasyon hedefleniyor. Bu yılın en önemli uluslararası ismi olarak Hindistan kıyılarında teknesi batan balıkçıları kurtararak üstün bir soğukkanlılık ve cesaret örneği gösteren ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından “Denizde Cesaret” ödülüne layık görülen Hindistan’ın ilk kadın tanker kaptanı Radhika Menon’un da çağrılı konuşmacı olarak sempozyumda yer alması bekleniyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 2019 Yılı Teması: “Denizde Kadın”

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından da 2019 yılının temasının “Denizde Kadın” olarak belirlenmesi, Yakamoz Sempozyumu’nun uluslararası alanda da ne denli değerli olduğunu gösteriyor. Sempozyum ayrıca, Türk denizcilik sektöründeki kadınların dünyaya örnek olacak başarı hikayelerinin uluslararası alanda da ses getirmesi açısından oldukça önem arz ediyor.

Sempozyuma ait detaylı bilgilere, Yakamoz Sempozyumu web sitesi ile birlikte sosyal medya Facebook, Twitter, Linkedin ve Instagram hesaplarından da ulaşılabiliyor.

Web sitesi: www.yakamozsempozyumu.org

Facebook Sayfası: www.facebook.com/yakamozsempozyumu

Twitter Sayfası: www.twitter.com/denizvekadin

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Instagram Sayfası: “yakamozsempozyumu”

Linkedin: Yakamoz Sempozyumu

Sponsorluk ve ayrıntılı bilgi için iletişim: info@yakamozsempozyumu.org

bilgi@gemimo.org