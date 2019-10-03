Kadın boksörler dünya arenasında

Rusya’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda eleme maçları bugün yapılacak.

03 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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Kadın boksörler dünya arenasında

Rusya’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda eleme maçları bugün yapılacak.

Türkiye’yi 6 sporcu temsil edecek: Buse Naz Çakıroğlu (51), Satı Burcu (57), Sema Çalışkan (60), Busenaz Sürmeneli (69), Şennur Demir (75), Elif Güneri (81).

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