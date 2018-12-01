Kadın basketbolunun 'yenilmezleri' karşı karşıya

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasına namağlup giren iki takım Çukurova Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediyespor yarın Mersin’de karşı karşıya gelecek.

Servet Tazegül Spor Salonu’ndaki müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

Çukurova Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay ekibinin, kendileri gibi ligde çıktığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldığını anımsatarak, iyi bir takımla mücadele edeceklerini vurguladı.

Sezon öncesi belirledikleri hedefler doğrultusunda yollarına devam ettiklerini belirten Torun, "İyi takımız ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi parkeye yansıttığımızda da çok iyi maçlar çıkarıyoruz. Ligdeki iki yenilgisiz takımın karşılaşacağı maça çıkacağız. Tek parolamız galibiyet." diye konuştu.

Torun, müsabakada saha avantajını kullanmaya çalışacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti.

"Sahada elimizden geleni yapacağız. Yakaladığımız bir galibiyet serisi var. İki takım da bu serinin devam etmesini isteyecek. Biz bu serinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Rakibimizi yenecek güçteyiz. Taraftarımıza ihtiyaç duyduğumuz bir karşılaşma olacak. Taraftarımızın da desteğiyle güzel bir maç çıkarıp, galibiyet alacağımıza inanıyorum."

Ligde Çukurova Basketbol averajla liderlik koltuğunda otururken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada yer alıyor.

AA