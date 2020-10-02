Kadın basketbolunda 41. sezon başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 41. sezon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Bu sezon "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanacak ligde Fenerbahçe, 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

Ligde Fenerbahçe’nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti. Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı. Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe, son yıllara damga vurdu

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla Galatasaray’ı geçti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sayısını 14’e çıkardı.

Beşiktaş ve ODTÜ’nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

2019-2020 sezonunu tamamlanamadı

Kadınlar Basketbol Süper Lig’inde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart’ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 11 Mayıs’ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

Lig şampiyonları

Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:

1980-1981 ODTÜ

1981-1982 ODTÜ

1982-1983 ODTÜ

1983-1984 Beşiktaş

1984-1985 Beşiktaş

1985-1986 MTA

1986-1987 MTA

1987-1988 Galatasaray

1988-1989 İstanbul Üniversitesi

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Galatasaray

1991-1992 Galatasaray

1992-1993 Galatasaray

1993-1994 Galatasaray

1994-1995 Galatasaray

1995-1996 Galatasaray

1996-1997 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1998-1999 Fenerbahçe

1999-2000 Galatasaray

2000-2001 BOTAŞ

2001-2002 Fenerbahçe

2002-2003 BOTAŞ

2003-2004 Fenerbahçe

2004-2005 Beşiktaş

2005-2006 Fenerbahçe

2006-2007 Fenerbahçe

2007-2008 Fenerbahçe

2008-2009 Fenerbahçe

2009-2010 Fenerbahçe

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2012 Fenerbahçe

2012-2013 Fenerbahçe

2013-2014 Galatasaray

2014-2015 Galatasaray

2015-2016 Fenerbahçe

2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi

2017-2018 Fenerbahçe

2018-2019 Fenerbahçe

2019-2020 Tamamlanamadı