Kadın Basketbola koronavirüs şoku

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, 1-4 Aralık 2020 tarihleri arasında Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenecek EuroLeague Women birinci grup aşamasına takımımızda son bir haftada üç oyuncumuzun PCR testlerinin pozitif çıkması ve oyuncularımızın Covid-19 semptomları göstermesi sebebiyle katılmayacaktır. Turnuvada oynayacağımız maçların statüsü hakkındaki karar, ilgili makamlar tarafından ileri bir tarihte açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.