Kadın A Milli Takımımızın 23 Ekim 2020 Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim 2020 Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 13.00'te Antalya The Sense De Luxe Hotel'de toplanacak.

Kadın A Milli Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor), Fatma Şahin (Beşiktaş A.Ş.), Ezgi Çağlar (Alg Spor)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş A.Ş.), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Esra Erol (Beşiktaş A.Ş.), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Gülbin Hız (Alg Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Ece Tekmen (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Gönültaş (Beşiktaş A.Ş.), Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Ece Türkoğlu (Old Domınıon Unıversıty), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Arzu Karabulut (Beşiktaş A.Ş.), Derya Arhan (Alg Spor), Sevgi Çınar (Beşiktaş A.Ş.), İrem Eren (Kdz. Ereğli Belediye Spor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş A.Ş.), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediye Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor)