Kadın A Milli Takımı, özel maçta yarın Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak. İki takım 25 Haziran'da da karşılaşmış ve Türkiye sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Duygu Yılmaz (Wulfz Fatih Karagümrük), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin)

Defans: Kezban Tağ (ALG Spor), Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Güzide Alcu (Amed Sportif Faaliyetler), Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Ferda İpek Çevik (Wulfz Fatih Karagümrük), Cansu Nur Kaya ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Didem Dülber ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı)

Orta Saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Sümeyra Kıvanç (Wulfz Fatih Karagümrük), Ayşe Demirci (Gardner Webb University), Senem Temiz (Grafschafter SV 1910 Moers), Ayşe Şevval Ay (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Ceren Özhan (Sportfreunde Walsum 09), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Zelal Baturay (Fatih Vatan Spor), Dilara Soley Deli (SV 07 Elversberg), Setenay Sırım ( Fenerbahçe A.Ş.), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Gülsüm Aygün (Çaykur Rizespor A.Ş.), Beyza Kara (Hamburger SV), Diyan Ceyhan (Hakkarigücü Spor), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern)

Forvet: Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İrem Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Dilara Sürül (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası



