Kadın A Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki maç programı belli oldu. İlk sınavını evinde 16 Eylül 2021 tarihinde Portekiz karşısında verecek olan Kadın A Millî Takımı, 6 Eylül 2022 tarihinde ise yine Portekiz'le deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile birlikte H Grubu'nda yer alan Kadın A Milli Takımı'nın maç programı belli oldu. İlk sınavını evinde 16 Eylül 2021 tarihinde Portekiz karşısında verecek olan Kadın A Milli Takımı, 6 Eylül 2022 tarihinde ise yine Portekiz'le deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup ikincilerinin katılacağı play-off karşılaşmaları ise 2022 yılının Ekim ayında yapılacak.
Kadın A Milli Takımı'nın maç programı şöyle:
16 Eylül 2021: Türkiye - Portekiz
21 Ekim 2021: Türkiye - Bulgaristan
26 Ekim 2021: Sırbistan - Türkiye
26 Kasım 2021: Almanya - Türkiye
30 Kasım 2021: Türkiye - İsrail
23 Şubat 2022: Türkiye - Sırbistan
7 Nisan 2022: Bulgaristan - Türkiye
12 Nisan 2022: İsrail - Türkiye
3 Eylül 2022: Türkiye - Almanya
6 Eylül 2022: Portekiz - Türkiye