Kadın A Milli Takımı Heyeti, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret etti. Moskova Büyükelçiliğinde gerçekleşen nezaket ziyaretine Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Antrenör Begüm Üresin, Takım Kaptanı Didem Karagenç ve Kadın A Milli Takımı İdari işler Sorumlusu Kemal Eren Şenyaprak katıldı.
Ziyarette Necla Güngör Kıragası, Büyükelçi Mehmet Samsar'a Kadın A Milli Takım forması, Takım Kaptanı Didem Karagenç de Kadın A Milli Takımı’nın imzaladığı formayı takdim etti.