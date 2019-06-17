Kadın A Milli Takımımız, Moldova ile 0-0 berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Moldova'yla 0-0 berabere kaldı. Milli takım Moldova'yla üç gün önce oynadığı karşılaşmayı ise 2-0 kazanmıştı.

17 Haziran 2019, Pazartesi 23:42 Son Güncelleme:
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Kadın A Milli Takımımız, Moldova ile 0-0 berabere kaldı

Kadın A Milli Takımımız, Moldova ile deplasmanda oynadığı ikinci hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmadan önce düzenlenen törende Moldova ve Türkiye heyetleri arasında karşılıklı plaket takdimi yapıldı.

Kadın A Milli Takımı, Moldova ile 14 Haziran Cuma günü oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanmıştı.

Stat: CSR Orhei Stadium 

Hakemler: Dumitru Munteanu, Natalia Ceban, Maria Posmac, Oxana Cruc

Moldova: Natalia Munteanu, Cristina Cerescu, Dumitrita Prisacari, Valeria Cernalevscaia (Dk.5 Irina Topal), Veronica Cojuhari (Dk.80 Daniela Mardari), Ludmila Caraman, Carolina Tabur, Claudia Chiper, Violeta Mitul, Cristina Musteata (Dk.80 Victoria Ostapenco), Liudmila And one

Türkiye: Fatma Şahin, Berna Yeniçeri, Medine Erkan, Derya Arhan (Dk.66 Fatma Kara), Ece Türkoğlu (Dk.87 Busem Şeker), Ebru Uzungüney (Dk.71 Sevgi Çınar), Ebru Topçu, İpek Kaya, Fatma Işık, Kader Hançar, Gizem Gönültaş (Dk.66 Arzu Karabulut)

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