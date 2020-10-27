Kadın A Milli Takımı, Rusya’ya 4-2 yenildi

Kadın A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Rusya’ya 4-2 mağlup oldu. Moskova’da Sapsan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 77. dakikada Derya Arhan ve 86. dakikada Didem Karagenç atarken, Rusya’nın gollerini 13. dakikada Nelli Korovkina, 22 ve 46. dakikalarda Margarita Chernomyrdina, 49. dakikada Natalya Mashina kaydetti.

Kadın A Milli Takımımız, 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda, 1 Aralık’ta Rusya ile kendi sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak. Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Stat: Sapsan Stadyumu Moskova

Hakemler: Elvira Nurmustafina, Elena Alistratova, Nargis Magau, Justina Lavrenovaite

Rusya: Tatyana Shcherbak, Anna Kozhnikova, Alsu Abdullina, Natalya Mashina (Dk.61 Lina Yakupova), Nadezhda Smirnova (Dk.46 Valeriya Bespalikova), Elina Samoylova, Kristina Mashkova, Anna Belomyttseva, Marina Fedorova, Margarita Chernomyrdina, Nelli Korovkina

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Yaşam Göksu, Gülbin Hız, Ebru Topçu (Dk.87 Elif Keskin), Emine Ecem Esen (Dk.52 Derya Arhan) , Ece Türkoğlu, İpek Kaya (Dk.46 Sevgi Çınar), Ecem Cümert (Dk.60 İlayda Civelek), Yağmur Uraz (Dk.52 Melike Öztürk)