Kadın A Milli Takımımız, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki ilk maçında Kosova'ya 2-0 yenildi. Kosova'nın gollerini 33.dakikada Modesta Uka ve 39.dakikada Liridona Syla kaydetti. Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak. Ayrıca, Türkiye Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar karşılaşmadan önce Kadın A Millileri kamp yaptıkları otelde ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Stat: Fadil Vokrri Stadium

Hakemler: Emilie Rodahl Dokset, Silje Elisabeth Thoresen, Sonia Skjold-Khan, Sarah Fatemeh Zangeneh

Kosova: Besarta Leci, Fjolla Shala, Besarta Hisenaj, Liridona Syla, Donjeta Halilaj, Blerta Shala, Kaltrina Biqkaj (Dk.66 Leonora Ejupi), Valentina Limani, Modesta Uka (Dk.84 Marigone Tahiri), Besjana Reçica (Dk.46 Flaka Aslanaj), Ereleta Memet

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Medine Erkan, Fatma Kara, Ecem Cümert, Arzu Karabulut (Dk.46 Kezban Tağ), Melike Pekel, Büşra Barut (Dk.46 Gizem Gönültaş), Ebru Topçu, İpek Kaya, Selin Dişli (Dk.66 Ebru Uzungüney)