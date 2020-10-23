Kadın A Milli Takımı, Kosova maçının hazırlıklarını tamamladı

Kadın A Milli Takımımız, 23 Ekim 2020 Cuma günü Antalya’da Kosova ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasının hazırlıklarını Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde yaptığı antrenmanlarla tamamladı.

23 Ekim Cuma günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma Sportstv’den canlı yayınlanacak. Ayrıca, Kadın Milli Takımlarına uzun süre hizmet eden Milli Oyuncu Fatma Kara, Kosova maçıyla Milli Forma’ya veda edecek. Kadın Milli Takımlarında 87 kez forma giyip 23 gol atan Fatma Kara’ya karşılaşma öncesi düzenlenecek törende plaket takdim edilecek.

Kadın A Milli Takımımızın bugün yaptığı antrenmanı Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber ve Futbol Gelişim Direktörlüğü İdari Koordinatörü Sertan Kıragası da tribünden takip etti.



