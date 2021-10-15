Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, 21 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'da Bulgaristan ve 26 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.

H Grubu'na 1-1'lik Portekiz beraberliği ile başlayan Ay-Yıldızlılar, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bu akşam bir çalışma daha yaptı.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde sahaya çıkan Milliler, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından antrenmanı taktik maç ile tamamladı. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarını karşılaşma gününe kadar sürdürecek.