Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk'un Elbasan kentinde oynanan özel maçta Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadelede Türkiye'nin golleri 38.dakikada Benan Altıntaş ve 68.dakikada penaltıdan Ebru Topçu'dan gelirken, Arnavutluk'un tek golünü 4.dakikada Lucije Gjini kaydetti. İki takım 15 Temmuz'da bu kez Tiran'da karşı karşıya gelecek.

Stat: Elbasan Arena

Hakemler: E.Rusta, E.Kume, M.Salla, D.Lekgegaj

Arnavutluk: Viona Rexhepi, Albina Rrahmani, Arbenita Curraj (Dk.75 Mikaele Metalla), Sara Maliqi, Endrina Elezaj (Dk.60 Ana Memija), Esmeralda Franja, Lucije Gjini, Megi Doci, Gresa Berisha, (Dk.75 Xhulia Xhindoli), Alma Hila (Dk.83 Arbiona Bajraktari), Mimoza Hamidi.

Türkiye: Selda Akgöz, İpek Kaya (Dk.59 Didem Karagenç), Gülbin Hız, Fatoş Yıldırım (Dk.32 Elif Keskin), Kezban Tağ, Ebru Topçu, Ece Türkoğlu (Dk.74 Derya Arhan), Emine Ecem Esen (Dk.85 Ece Tekmen), İlayda Civelek, Ecem Cumert (Dk.46 Melike Öztürk), Benan Altıntaş.