2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Kadın A Milli Takımımız, 15 Kasım'dan bu yana TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki çalışmalarına devam ediyor.

26 Kasım 2021 tarihinde Braunschweig'de Almanya, 30 Kasım 2021 tarihinde ise Mersin'de İsrail ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımız, bugünkü idmanda koşu, istasyon ve kondisyon çalışmalarının ardından taktik çift kale maç yaptı.

H Grubu'na 1-1'lik Portekiz beraberliği ile başlayan Kadın A Milli Takımımız, 1-0'lık Bulgaristan galibiyetinin ardından geçen ay Sırbistan'a deplasmanda 2-0 yenilmişti. Ekibimiz 24 Kasım 2021 tarihine kadar çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ettirecek ve o gün Almanya maçı için Hannover kentine uçacak.

'Pozitif oyunumuzu sahaya yansıtmayı hedefliyoruz'

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kamp sürecini değerlendirdi. Kampın ilk gününden itibaren oyuncuların hepsinin performansından son derece memnun olduğunu ifade eden Kıragası, "Almanya ve İsrail ile arka arkaya iki ciddi maça çıkacağımızın bilincindeler. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'de kadın futbol ligimiz henüz açılmamasına rağmen oyuncularımızı aldığımız uzun kamplarla hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Dünya Kupası yolunda 3 ciddi maça çıktık. Kadın futbolunun önde gelen ülkelerinden Portekiz ile berabere kaldık. Bulgaristan'ı yendik. Çok iyi oynadığımız ancak 35 dakikasını 10 kişi tamamladığımız bir maçta Sırbistan'a yenildik. Ancak oyunumuz ümit vericiydi. Takımımın hırsından ve futbol azminden son derece memnunum. Kamp süresince istediğimiz taktik çalışmaları uygulayabildik. Umarım bu çok çalışmanın karşılığını Almanya ve İsrail maçlarında sonuç olarak da alırız. Bu periyotta oyuncularımın atletik performansları her geçen gün daha da yukarı çıktı. Ligde maç oynayamamanın eksikliğini oyuncularım çalışma azimleriyle kapatacaktır. Sırbistan karşısında son 35 dakika 10 kişi oynasak da pozisyon vermedik. Bu bizi sevindiren bir nokta. Dünya kadın futbolunun ekol takımı Almanya karşısında da pozitif oyunumuzu sahaya yansıtmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın A Milli Takımımız aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Fatma Şahin ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ezgi Çağlar ( Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Fatoş Yıldırım (Fomget Gençlik ve Spor), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Ece Tekmen (ALG Spor), Eda Karataş (ALG Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Derya Arhan (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), İlayda Civelek (ALG Spor), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1), Ecem Cumert (ALG Spor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası