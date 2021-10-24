Ali Koç protestoları gözardı etmedi!

Trabzonspor 'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe taraftarı önünde de bu akşam şoku yaşadı... Sarı-Lacivertli ekip, Kadıköy'de konuk ettiği Alanyaspor 'a da son dakikalarda Efkan Bekiroğlu'ndan yediği golle 2-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından tribünlerdeki Sarı-Lacivertli taraftarlardan, 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Oyunculara da tepki gösterildi. Ali Koç da takım içeri girene kadar tribünde bekledi. Aleyhlerine olan tüm protestoları dinledi ve takım içeri girdikten sonra, odasına girdi.

Hatırlanacağı üzere, Başkanlık döneminin ilk 2 senesinde alınan başarısız sonuçlara rağmen Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve ekibinin arkasında durmuştu.



