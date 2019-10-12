5 yıl sonra Kadıköy’de maça çıkan A Milli Takımımız’a taraftarlarımız büyük bir destek verdi. 50 bin kapasiteli Ülker Stadyumu tamamen dolarken, tribünlerde müthiş bir atmosfer oluşturuldu. Mücadele öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı, Kadıköy Kırmızı-Beyaz’a büründü. Tüm ülkede milli heyecan yaşanırken, taraftarlarımız sınır dışı operasyonunda bulunan Mehmetçiklerimizi de unutmadı. Ay- Yıldızlılar, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen ‘Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi.

‘Vatan sana canım feda’

Tribünlerden ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ‘Vatan sana canım feda’ tezahüratları yükseldi. Saha kenarındaki led panolarda da harekâtla ilgili mesajlar verildi. Kadıköy’de büyük bir milli coşku yaşanırken, tam 50 bin kişi karşılaşma boyunca bir an olsun susmadı, Ay- Yıldızlılar’a büyük bir destek verdi. Her saniye millilerimize itici güç olan taraftarlarımız, 90’da Cenk Tosun’un attığı gol sonrasında ise büyük bir sevinç yaşadı, son düdüğün ardından da oyuncularımızı alkışlarla soyunma odasına uğurladı.